Dove vedere in tv Cobolli-Cilic Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire da vicino l'incontro tra Flavio Cobolli e Marin Cilic agli ottavi di Wimbledon 2025, scopri dove vederlo in TV, streaming e gli orari programmati. Un match imperdibile che promette emozioni e sorprese sul prato londinese! Non perdere nemmeno un istante di questa sfida tra talento emergente e veterano esperto, perché ogni punto può essere decisivo per il prosieguo del torneo.

Flavio Cobolli affronterĂ Marin Cilic agli ottavi di finale di Wimbledon 2025. Il tennista romano si è reso protagonista di un brillante colpaccio contro il ceco Jakub Mensik (numero 15 del tabellone) e ora vuole continuare a sognare in grande sull’erba londinese, ma per proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione dovrĂ arginare l’onda d’urto del veterano croato, 36enne che in carriera ha vinto gli US Open e ha raggiunto la finale proprio sui sacri prati. Il numero 24 del ranking ATP è ormai entrato in una nuova dimensione e ha tutto il potenziale per battere nuovamente un avversario giĂ regolato qualche settimana fa al primo turno del Roland Garros e anche nel 2023 ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Umago. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Cilic, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

