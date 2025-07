Carovigno ragazza scompare dal villaggio turistico Ricerche in mare e con i droni

Tutta Carovigno è in fermento: Mariia Buhaiova, giovane stagista ucraina di 18 anni scomparsa dal Meditur Village, ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche si estendono dal villaggio alle acque circostanti, con l'uso di droni e motovedette. La comunità si unisce nel desiderio di ritrovare Mariia e rassicurare i suoi cari. Chiunque abbia notizie è invitato a contribuire, perché ogni minuto conta in questa difficile ricerca.

Brindisi, 6 luglio 2025 – La cercano anche in mare: tutta Carovigno, località nel Brindisino, è mobilitata per trovare Mariia Buhaiova, 18 anni appena compiuti, stagista al Meditur Village, scomparsa da ieri. Anche il sindaco ha lanciato un appello. “Si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce – scrive sui social Massimo Lanzilotti –. È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno al n. 0831 991010”. Sono stati i gestori del villaggio a lanciare l’allarme, presentando la denuncia di scomparsa ai carabinieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carovigno, ragazza scompare dal villaggio turistico. Ricerche in mare e con i droni

In questa notizia si parla di: mare - carovigno - ragazza - scompare

Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare a Carovigno - Le ricerche di Mariia Buhaiova, giovane ucraina scomparsa nel Brindisino, proseguono senza sosta, coinvolgendo anche il mare di Carovigno.

Carovigno, ragazza ucraina scomparsa dal Meditur Village: partite le ricerche anche in mare Vai su X

di Pierfrancesco Albanese e Francesco Oliva Estratto Repubblica Una ragazza che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni, è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno (Brindisi), dove sta effettuando uno stage. La stessa struttura ricettiva, il Vai su Facebook

Stagista del villaggio turistico scomparsa: ricerche anche con droni e via mare; Carovigno, ragazza scompare dal villaggio turistico. Ricerche in mare e con i droni; Carovigno, diciottenne ucraina scomparsa dal Meditur. Ricerche con droni e in mare, controlli sui tabulati telefonici.

Carovigno, ragazza scompare dal villaggio turistico. Ricerche in mare e con i droni - Faceva uno stage universitario al Meditur Village, nel comune del Brindisino. Si legge su quotidiano.net

Ragazza scomparsa nel Brindisino, ricerche anche in mare - Proseguono a Carovigno (Brindisi), via terra ed anche in mare, le ricerche della 18enne ucraina di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. Segnala msn.com