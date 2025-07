Si tuffa per salvare il cane finito in acqua | annega a 57 anni trascinato dalla corrente

Un gesto di coraggio e altruismo si è trasformato in tragedia a Cornaredo, dove un uomo di 57 anni si è immerso nel canale per salvare il suo cane finito in acqua. Purtroppo, la corrente lo ha trascinato via, portando via anche la sua vita. La sua nobile azione ci ricorda quanto il cuore possa essere più grande di ogni paura. La storia di questo eroico salvataggio resterà un esempio emozionante di umanità e dedizione.

Cornaredo, 06 luglio 2025 – Il corpo di un uomo di 57 anni è stato rinvenuto ieri privo di vita nel canale che affianca via Monzoro a Cornaredo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri di Corsico, un’ambulanza e un’automedica ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso. Gli operatori del soccorso erano stati allertati nel tardo pomeriggio dalla confinante Settimo Milanese per un uomo caduto nel corso d’acqua, dove la corrente, anche a causa del maltempo della mattinata, era forte, forse per tentare di salvare il suo cane. I vigili del fuoco erano dunque usciti con l’elicottero per tentare di individuare la persona dall’alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si tuffa per salvare il cane finito in acqua: annega a 57 anni trascinato dalla corrente

In questa notizia si parla di: anni - acqua - corrente - tuffa

Fabriano, ragazzo di 17 anni drogato e stuprato in un ristorante: «Avevo perso il cellulare e ho chiesto aiuto». La cocaina rosa nell'acqua - Fabriano, un ragazzo di 17 anni, ha vissuto un incubo alla fine di una serata in discoteca: dopo aver perso il cellulare, ha chiesto aiuto in un ristorante e si è trovato vittima di violenza e droga.

Si tuffa nel fiume, poi il malore improvviso: trascinato via dalla corrente. Drammatico epilogo dopo ore di ricerche >> https://buff.ly/TFWDli3 Vai su Facebook

Si tuffa e viene inghiottito dalla corrente. Disperso un 12enne: ricerche in corso; La tragedia di Pontetaro: si tuffa in acqua per salvare il figlio, non è più risalito; Si tuffa nel torrente per salvare il cane, uomo non riemerge.

Milano, il suo cane cade nel canale di Cornaredo carico dopo le piogge: 57enne muore travolto dalla corrente - L'incidente sabato pomeriggio in via Monzoro, al confine con Settimo Milanese, all’altezza di un piccolo ponte sotto cui scorre il canale scolmatore. Secondo msn.com

Tragedia nel fiume, bambina di 10 anni è morta: si è tuffata in acqua ma è stata trascinata via dalla corrente davanti ai genitori e fratelli - Un tuffo nel fiume è finito in tragedia, una bambina di 10 anni è morta davanti agli occhi dei genitori e dei fratelli. Segnala ildolomiti.it