Nel corso dell’episodio di sabato di AEW Collision, Ricochet ha fatto parlare di sé dopo un’intervista backstage che ha lasciato tutti con più domande che risposte. Il wrestler è stato interrogato sul recente attacco dei Gates of Agony ai danni di AR Fox, e sul suo incontro con il duo. Sebbene Ricochet abbia scelto di non rivelare i dettagli di quella conversazione, ha lasciato un messaggio chiaro: Le azioni parlano più delle parole. Ricochet si unisce a una nuova fazione e manda un messaggio potente alla AEW. Non contento di limitarsi alle parole, Ricochet ha invitato le telecamere a seguirlo, conducendole attraverso il backstage fino a un corridoio dove i Gates of Agony avevano appena annientato Blake Christian e Lee Johnson in un colpo solo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Ricochet forma la sua stable a Collision 100

