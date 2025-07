Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2025 | programma orari tv streaming

Il Mondiale di Formula 1 si prende una pausa più lunga, rendendo l’attesa ancora più emozionante per gli appassionati. La prossima tappa del GP Belgio 2025 è prevista dal 25 al 27 luglio, un evento imperdibile che promette spettacolo e adrenalina. Restate sintonizzati per scoprire orari tv, streaming e tutte le novità di questa attesissima gara, che si annuncia come una delle più significative della stagione.

Il Mondiale di Formula Uno si prende una pausa più lunga del consueto. Il calendario 2025 ha infatti fisionomia differente rispetto a quelli del recente passato. Di solito, luglio era un mese frenetico, nel quale era programmata una gara dopo l'altra. Viceversa, quest'anno, ci saranno due weekend di respiro prima del Gran Premio del Belgio ( 25-27 luglio ). Sarà un'edizione significativa per la corsa belga. Difatti, la gara programmata a fine mese sarà la settantesima con valenza iridata nella storia. Il GP del Belgio diventerà quindi il quarto appuntamento a raggiungere la pietra miliare delle 70 repliche (gli altri sono Gran Bretagna, Italia e Montecarlo).

