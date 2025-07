Tonali Juventus resta il sogno per il centrocampo! Rivelazione sul futuro dell’ex Milan | cosa filtra sulla possibile trattativa con il Newcastle

Il centrocampo della Juventus si anima di speranze e ambizioni, con Sandro Tonali ancora al centro dei desideri bianconeri. Il sogno di riportare l'ex Milan nella Continassa sembra lontano dall'essere svanito, anche se il calciomercato riserva sorprese e sfide. Cosa bolle in pentola per il futuro di Tonali, tra possibile trattativa con il Newcastle e nuove strategie? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti, perché il mercato juventino è tutt'altro che chiuso.

Tonali Juventus, resta il sogno per il centrocampo! Rivelazione di mercato sul futuro dell’ex Milan. Tutti gli aggiornamenti. Nel suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto di calciomercato Juve anche sul centrocampo. I bianconeri non abbandono il sogno Tonali. TONALI – «La Juventus è sempre attiva anche a centrocampo. Tonali resta il sogno ma i bianconeri si sono da tempo anche su altri profili come Ederson e Frattesi, operazioni davvero complicate. E così la ricerca è ripartita. La Juventus infatti sta valutando anche Bissouma, centrocampista maliano, in forza al Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus, resta il sogno per il centrocampo! Rivelazione sul futuro dell’ex Milan: cosa filtra sulla possibile trattativa con il Newcastle

In questa notizia si parla di: centrocampo - juventus - resta - sogno

Calciomercato Juventus: due sogni a centrocampo! «Loro spostano gli equilibri». Assalto a questi giocatori in estate? Ultimissime - Il calciomercato della Juventus si infiamma con due sogni a centrocampo, capaci di cambiare gli equilibri del team.

La nuova Juventus con David: come cambia la formazione di Tudor Vai su Facebook

Juve, idea Frattesi: Gyokeres il sogno in attacco, Castro l'alternativa. In difesa un mastino di Tudor; Osimhen resta il sogno della Juventus, ma ora si è messo il Galatasaray di traverso (Sportmediaset); CHI FA IL MERCATO?.

Tonali Juve: è sempre in cima alla lista della dirigenza per il centrocampo. Qual è l’ostacolo principale nella trattativa, ultimissime - Qual è l’ostacolo principale nell’operazione, tutti i dettagli Il mercato Juve ha un grande obiettivo per rinforzare il pr ... Segnala juventusnews24.com

Le mosse della Juventus a centrocampo, spunta un nome nuovo: occasione Bissouma dal Tottenham - La società bianconera cerca un centrocampista che rimpiazzi Douglas Luiz, tra i profili seguiti spunta anche Bissouma. msn.com scrive