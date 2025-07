Tutti i problemi di Tata Motors | perché le auto Made in India faticano a decollare

Tutti i problemi di Tata Motors e le sfide delle auto made in India spesso frenano il loro sbarco globale. Tuttavia, il recente lancio del nuovo SUV elettrico Harrier.ev, con lo slogan "Delete Impossible", segna un passo audace verso l'innovazione. Il colosso indiano, che controlla anche Jaguar e Land Rover, punta a dimostrare che nulla è impossibile: questa mossa segna la prossima generazione di veicoli sostenibili e competitivi.

Tata Motors ha da poco annunciato il suo nuovo suv elettrico Harrier.ev. Il colosso indiano dell’automotive, lo stesso che controlla anche Jaguar e Land Rover, ha utilizzato uno slogan emblematico per presentare il mezzo disponibile soltanto per il mercato interno: “Delete Impossible”, ovvero “Cancella l’impossibile”. ìIl senso è chiaro: era impossibile creare l’Harrier.ev, quello che il gruppo di Delhi ritiene essere la prossima generazione di auto di questa categoria, nonché il suv più potente, performante e intelligente mai costruito in India. Tata ha spiegato che il mezzo in questione offre prestazioni da supercar grazie ad un doppio motore anteriore da 158 Cv e uno posteriore da 238 Cv che gli permettono di scattare da 0-100 kmh in 6,3 secondi. 🔗 Leggi su It.insideover.com