Forbidden Fruit anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025 | Halit divorzia da Ender e corteggia Yildiz

Preparati a scoprire le emozioni di Forbidden Fruit, la soap che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Dal 7 all’11 luglio 2025, i colpi di scena si moltiplicano: Halit divorzia da Ender e si lancia in un corteggiamento pericoloso verso Yildiz, la cameriera coinvolta nel suo piano. Riuscirà questa intricata storia d’amore a superare ogni ostacolo? Continua a seguirla, perché il meglio deve ancora venire.

Forbidden Fruit  è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì dalle 14.10 alle 15.45 su Canale 5, con un doppio episodio, e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.