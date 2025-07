Taremi l’Inter lavora alla cessione | c’è un club che lo sta sondando

Buone notizie per Mehdi Taremi: dopo un mese di blocco in Iran, dalla prossima settimana potrà finalmente tornare in Europa. Tuttavia, il suo futuro in nerazzurro sembra ormai segnato, con l’Inter al lavoro per cederlo a un club interessato. La scena è pronta a cambiare: l’attaccante iraniano si prepara a nuove sfide, lasciando alle spalle le difficoltà e aprendo un nuovo capitolo della sua carriera.

Per Taremi l’incubo sta per finire: infatti dalla prossima settimana, l’iraniano potrà finalmente ritornare in Europa dopo il blocco aereo in Iran. Ma dovrebbe comunque lasciare l’Inter. Il club di Viale della Liberazione sta lavorando alla sua cessione. SI LAVORA ALLA CESSIONE – Buone notizie, almeno sul fronte personale, per Mehdi Taremi. L’attaccante dell’Iran, bloccato nel suo Paese praticamente da un mese, tanto da non prendere nemmeno parte al Mondiale per Club FIFA, potrà presto ritornare in Europa ( vedi articolo ). L’Inter, a fine luglio, intorno al 26 inizierà il ritiro precampionato, ma il club sta lavorando comunque alla sua cessione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, l’Inter lavora alla cessione: c’è un club che lo sta sondando

In questa notizia si parla di: taremi - cessione - inter - lavora

Calciomercato Inter, Taremi verso la cessione: la strategia è chiara - Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Taremi, l’attaccante iraniano, potrebbe essere vicino alla cessione.

In Iran si sbloccano i voli internazionali: quando è previsto il ritorno di #Taremi in Italia. L'#Inter pensa alla cessione Vai su X

Corriere dello Sport: il mercato in attacco dell'Inter dipende da...Taremi La sua cessione dopo un anno, assieme agli addii di Correa e Arnautovic, sbloccherebbe i colpi in entrata I nerazzurri hanno già deciso su chi puntare: il sogno resta infatti il duo Bonn Vai su Facebook

Dall'Iran: Taremi in Italia nei prossimi giorni, l'Inter lavora alla cessione prima del raduno; In Iran si sbloccano i voli internazionali: quando è previsto il ritorno di Taremi in Italia. L'Inter...; TS – Taremi, l’Inter aspetta offerta. Poi Bonny e Hojlund. Su Esposito idea chiara.

Dall'Iran: Taremi in Italia nei prossimi giorni, l'Inter lavora alla cessione prima del raduno - rimasto bloccato a Teheran a causa del conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele - Riporta msn.com

Taremi Inter, l’iraniano verso l’Italia: il club nerazzurro pronto a cedere l’attaccante con la ripresa dei voli internazionali in Iran - Taremi Inter, il centravanti torna in Italia: il club nerazzurro pronto a cederlo con la riapertura dei voli Con la ripresa dei voli internazionali in Iran, si muove il mercato nerazzurro: Mehdi Tarem ... Secondo informazione.it