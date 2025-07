Donzelli spiana la sinistra | Starnuto trasformato in tornado E loro

Giovanni Donzelli, figura chiave di Fratelli d’Italia, mette in chiaro le carte: le polemiche sul pedaggio sono solo uno “starnuto trasformato in un tornado”. Con eleganza e fermezza, difende la solidità del governo Meloni e smonta le accuse ingigantite dalla politica. Un esempio di lucidità che ribadisce come spesso le tempeste mediatiche siano soltanto effetti temporanei di una normale dialettica parlamentare.

Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha difeso la solidità del governo Meloni in un’intervista al Corriere della Sera, smontando le polemiche su un emendamento relativo all’aumento dei pedaggi, poi ritirato. Con una metafora efficace, ha paragonato le critiche a uno “ starnuto trasformato in un tornado ”, sottolineando che si è trattato di una normale dinamica parlamentare. L’emendamento, nato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e firmato da tutti, è stato ritirato per evitare fraintendimenti, dato che il governo punta a ridurre le tasse, in contrasto con le posizioni della sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donzelli spiana la sinistra: "Starnuto trasformato in tornado. E loro..."

