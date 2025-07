Momenti diabolici di Mephisto da conoscere ora che è nel MCU

Nel vasto e affascinante multiverso Marvel, il ritorno di Mephisto, il diavolo dell’universo Marvel, segna un momento di svolta. Con il suo coinvolgimento in Ironheart e l’interpretazione di Sacha Baron Cohen, si apre un mondo di possibilità narrative ricco di misteri, poteri oscuri e intrighi soprannaturali. Ora che il numero 232 si avvicina, è il momento di scoprire i momenti diabolici di Mephisto che promettono di cambiare le sorti del MCU...

Il Marvel Cinematic Universe ha recentemente ampliato il proprio cast introducendo un personaggio iconico e dal passato ricco di storie oscure: Mephisto. Questa figura, conosciuta come il diavolo dell’universo Marvel, fa il suo debutto ufficiale nella serie Ironheart, interpretato da Sacha Baron Cohen. La presenza di Mephisto apre nuove possibilità narrative per le future produzioni Marvel, grazie alla sua lunga storia e ai molteplici ruoli che ha ricoperto nel corso degli anni. le origini di mephisto e il suo debut nel 1968.. Mephisto fece la sua prima apparizione nelle strisce a fumetti nel 1968, precisamente in Silver Surfer #3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it