frattesi nel mirino di napoli e roma scende in campo chivu lo scenario

Davide Frattesi, talento in ascesa e obiettivo di Napoli e Roma, si trova al centro di un intricato scenario di mercato. Nonostante i problemi fisici legati all’ernia inguinale, il centrocampista ha dimostrato carattere e determinazione, anche in momenti di difficoltà. Ora, con il suo valore e le attenzioni delle big italiane, il futuro si fa sempre più incerto: la prossima mossa potrebbe cambiare le gerarchie del calcio nostrano.

Frattesi sempre molto ambito sul mercato, il centrocampista piace a Napoli e Roma. Davide Frattesi ha fatto i conti con un’ ernia inguinale che lo ha limitato non poco. Di sicuro non si è mai tirato indietro, anche nel gol contro il Barcellona che ha portato i nerazzurri in finale di Champions aveva sentito tirare in quella zona ma avrebbe voluto giocarselo quel traguardo, anche se poi Inzaghi non gli ha concesso neppure un minuto contro il Psg, scrive SportMediaset l dolore, almeno quello fisico, sparirà nel corso della prossima settimana quando Frattesi si opererà a Milano proprio di ernia inguinale in modo da farsi trovare al top per il 20252026 che al momento è colorato di nerazzurro, perché se è vero che piace a squadre come Napoli e Roma, Chivu lo stima e la svolta tecnica sulla panchina lo motiva a restare e giocarsi le sue chance con l ‘ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com