La nuova Roma si apre a un mondo di possibilità, e non solo con il Brasile: Wesley, Krstovic e altri talenti sono pronti a scrivere il futuro giallorosso. Dopo le tensioni delle cessioni e i limiti del settlement agreement, Trigoria finalmente può concentrarsi sulle operazioni in entrata, portando freschezza e nuove speranze. È il momento di sognare in grande: la Roma 2024 è pronta a sorprendere.

Il mercato della Roma entra finalmente nel vivo. Chiusa la fase più critica delle cessioni e superate le strettoie del settlement agreement Uefa, ora a Trigoria si può guardare con maggiore libertà alle operazioni in entrata. E il primo asse che si scalda è quello con il Brasile, come nei vecchi tempi. Il nome in cima alla lista è sempre lui, Wesley, esterno classe 2003 del Flameng o, scelto da Gasperini per rinforzare con qualità e spinta la corsia di destra. Wesley e Ortiz, l’asse con Rio de Janeiro si fa caldo. Il sì del giocatore è già arrivato: Wesley vuole la Roma, e lo ha comunicato chiaramente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La nuova Roma non parla solo brasiliano: Wesley, Lucca, Krstovic e il rebus a centrocampo

