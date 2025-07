Scontro con Donnarumma e infortunio choc per Musiala | portiere in lacrime e fischiato Neuer lo attacca

Un duello acceso tra Donnarumma e Musiala si trasforma in un infortunio shock, lasciando il talento tedesco in lacrime e sotto i fischi del pubblico. Neuer, protagonista di un episodio discusso, lo affronta con durezza: "Non puoi uscire così, sai di poter fare male." Tuttavia, l’estremo difensore tedesco dimentica il suo passato, quella famigerata uscita killer su Higuain nella sfida Germania-Argentina, alimentando ulteriori polemiche e tensioni sul campo.

"Non puoi uscire così, sai di poter far male", ma l'estremo difensore tedesco dimentica l'uscita killer su Higuain in Germania-Argentina.

