FOTO Tennis Ct San Giorgio del Sannio da impazzire | storica promozione in serie A2

Una giornata indimenticabile per il Ct San Giorgio del Sannio, che ha scritto una nuova pagina di storia conquistando la promozione in Serie A2 femminile di tennis. Dopo aver superato con determinazione le avversarie del Beinasco nella finale di ritorno dei playoff di B1, le nostre campionesse hanno dimostrato che sogni e impegno portano a grandi traguardi. È l’inizio di una nuova avventura ricca di emozioni e successi.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata storica per il Ct San Giorgio del Sannio che ha conquistato l’accesso in serie A2 femminile di tennis superando anche nella finale di ritorno dei playoff di serie B1 al circolo di viale Spinelli le torinesi del Beinasco. Dopo il 3-1 dell’andata alle ragazze del presidente Pepe sarebbe bastato ottenere due punti per staccare il biglietto per la A2 ed a conquistarli ci hanno pensato nei due singolari di apertura Ylenia Zocco che si è imposta 64, 62 su Maria Canavese e l’ucraina Olekasandra Oliynykova (190 della classifica Wta) che ha vinto nettamente (61, 62) contro Federica Rossi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Tennis, Ct San Giorgio del Sannio da impazzire: storica promozione in serie A2

In questa notizia si parla di: serie - tennis - giorgio - sannio

Il Circolo Tennis Chieti sfida il CT Maggioni nel secondo match casalingo di Serie B2 - Domenica 18 maggio, il Circolo Tennis Chieti si prepara a dare il massimo nel secondo match casalingo della Serie B2 maschile, sfidando il CT Maggioni di San Benedetto del Tronto.

Domenica 29 giugno la squadra femminile del CT San Giorgio del Presidente Michele Pepe militante in Serie B1, ha giocato l’andata in trasferta della finale per la promozione in Serie A2 contro il Tennis Beinasco di Torino. Vai su Facebook

News: Tennis, il Fiore Club supera l'ultimo ostacolo San Giorgio del Sannio e vola in Serie C; Tennis, Serie B: poker delle ragazze del CT San Giorgio del Sannio a Montecatini; Tennis, CT San Giorgio del Sannio: arriva la stella di bronzo del Coni.

Tennis, San Giorgio del Sannio vuole la A2: «Siamo pronti a riprovarci» - Il Mattino - Oggi, dopo due promozioni consecutive, ci troviamo a raccontare di un’impresa sfiorata, della serie A2 che il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio ha probabilmente soltanto rinviato. ilmattino.it scrive

Tennis, CT San Giorgio del Sannio: arriva la stella di bronzo del Coni - MSN - Il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio ha intanto ufficializzato che per la stagione 2025 Federica Sacco sarà punta di diamante nella nuova avventura in B1. Come scrive msn.com