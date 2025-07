Partite interrotte a Wimbledon | cos’è successo e lo stop per Errani Vavassori

La pioggia improvvisa ha fermato le emozioni a Wimbledon, sospendendo le partite sui campi esterni e lasciando il pubblico in attesa di un verdetto. Tra le sfide interrotte, spicca il duello di doppio misto tra Sara Errani e Andrea Vavassori, in vantaggio per 3-0 nel primo set. La sospensione ha creato suspense e attese, mentre gli atleti sperano di riprendere presto il gioco. La suspense si tradurrĂ in un ritorno vincente o ci saranno sorprese?

La pioggia ha fatto capolino a Wimbledon nel primissimo pomeriggio e ha portato all’immediata interruzione degli incontri che si stavano disputando sui campi esterni, quelli che non sono previsti del tetto. Tra questi il match di doppio misto tra la coppia composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e quella formata da WithrowKhromacheva. Gli azzurri si trovano in vantaggio per 3-0 nel primo set di questo confronto che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale, lo statunitense e la russa erano al servizio nel quarto gioco e conducevano per 30-0 prima dello stop obbligato dalle avversitĂ meteo che hanno in parte condizionato la prima settimana del terzo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Partite interrotte a Wimbledon: cos’è successo e lo stop per Errani/Vavassori

In questa notizia si parla di: wimbledon - errani - vavassori - partite

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’emozionante debutto di Sara Errani e Jasmine Paolini a Wimbledon 2025, scopri subito dove seguire in TV, streaming e gli orari del loro primo incontro.

A Londra Errani e Vavassori tornano in campo alle 13.30 per la sfida contro Withrow/Khromacheva: pronti a tifarli? #Wimbledon Vai su Facebook

Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 6 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Wimbledon, Errani e Vavassori in doppio misto: debutto contro Watson/Cash.

Wimbledon 2025, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 6 luglio · Tennis ATP e WTA - Sara Errani e Andrea Vavassori cercano il pass per i quarti di finale di Wimbledon nel doppio misto: scopri di seguito gli italiani e le italiane in campo e come seguire le partite. Secondo olympics.com

Wimbledon, il programma di domenica 6: Alcaraz sul Centre Court, giocano Errani/Vavassori - Per l’Italia il doppio misto Cominciano gli ottavi di finale di Wimbledon dopo i tre italian ... Lo riporta tennisitaliano.it