Usa Papa Leone XIV | Dolore per alluvione in Texas

Papa Leone XIV, al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, ha espresso il suo profondo dolore per l’alluvione in Texas, che ha causato immense perdite umane. "Voglio esprimere le mie condoglianze alle famiglie colpite, soprattutto alle figlie del campo estivo travolto dall’esondazione del fiume Guadalupe. Preghiamo per loro e per tutti coloro che soffrono," ha detto, ricordando che la solidarietà e la preghiera sono il nostro conforto nei momenti di crisi.

