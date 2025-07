gaza i funerali dei palestinesi uccisi negli attacchi israeliani

Le strazianti immagini dei funerali a Gaza testimoniano il dolore profondo di una popolazione colpita da violenza incessante. Mentre i membri della famiglia Abu al-Khair e altri passano dall'addio terribile allo sconforto, la comunitĂ si riunisce per pregare e trovare forza. In un contesto di violenza e speranza, il loro coraggio di fronte alla perdita diventa un richiamo universale alla pace e alla solidarietĂ . La speranza di un domani migliore resta accesa.

Almeno 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza durante la notte, secondo quanto riferito dai funzionari ospedalieri del territorio. Gli attacchi a Muwasi hanno ucciso almeno 13 persone, tra cui membri della famiglia Abu al-Khair. I partecipanti ai funerali si sono radunati attorno ai corpi avvolti in sacchi di plastica e deposti a terra fuori dall’obitorio dall’ospedale Nasser di Khan Younis. Hanno pregato per loro prima di trasferirli al cimitero per la sepoltura. 🔗 Leggi su Lapresse.it