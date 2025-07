Bissouma Juve nuove conferme sull’occasione per il centrocampo | svelata la richiesta del Tottenham Cifre e dettagli

La Juventus stringe i tempi sul centrocampo, con nuove conferme riguardo all’opportunità Bissouma. Il maliano, in uscita dagli Spurs, rappresenta un’occasione concreta per rinforzare la mediana bianconera. La richiesta del Tottenham, cifre e dettagli alla mano, apre spiragli interessanti: sarà questa la mossa giusta per rafforzare la rosa di Allegri? Resta da capire se si concretizzerà questa trattativa tanto attesa.

Bissouma Juve, occasione a centrocampo: ecco la richiesta del Tottenham per la cessione del maliano in uscita dagli Spurs. Cosa filtra. Nell’editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juve anche sul centrocampo. I bianconeri fiutano l’occasione Bissouma. CENTROCAMPO – «La Juventus è sempre attiva anche a centrocampo. Tonali resta il sogno ma i bianconeri si sono da tempo anche su altri profili come Ederson e Frattesi, operazioni davvero complicate. E così la ricerca è ripartita. La Juventus infatti sta valutando anche Bissouma, centrocampista maliano, in forza al Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juve, nuove conferme sull’occasione per il centrocampo: svelata la richiesta del Tottenham. Cifre e dettagli

