La ministra Roccella | Basta prelievi con la forza di minori i bambini non sono mafiosi

La ministra Roccella si schiera con fermezza contro i prelievi forzati di minori, ribadendo che i bambini non sono mafiosi. Dopo il caso di Stella, annuncia una pronta riunione con Nordio e Piantedosi per definire politiche più umane e rispettose dei diritti dei minori. È fondamentale trovare un equilibrio tra tutela e rispetto della dignità, perché ogni bambino merita attenzione e protezione adeguata.

Dopo il caso di Stella, interviene la ministra per la Famiglia: "Presto una riunione con Nordio e Piantedosi. Non si può allontanare in questo modo un minore se non è in pericolo di vita".

