Incendio nei locali Atac in viale del Policlinico a Roma in fiamme batterie che alimentano tram e filobus

Un incendio scoppiato questa mattina nei locali Atac di Viale del Policlinico a Roma ha messo in allerta la città. Le fiamme, originate da un pacco batterie, minacciavano i macchinari che alimentano tram e filobus, creando momenti di preoccupazione tra pendolari e cittadini. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per domare il rogo e tutelare la sicurezza pubblica. Scopriamo insieme le conseguenze e le misure adottate per garantire la mobilità urbana.

I vigili del fuoco hanno lavorato stamattina in viale del Policlinico a Roma per spegnere un incendio nei locali Atac che ospitano macchinari. Le fiamme sono partite probabilmente da un pacco batterie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - locali - atac - viale

Scoppia l'incendio nel mercato coperto, locali invasi dal fumo: Vigili del fuoco in azione per tutta la notte - Un violento incendio ha colpito il mercato coperto di Russi, invadendo i locali di fumo denso. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per fronteggiare le fiamme, lavorando per tutta la notte.

Paura oggi, 4 luglio, a Roma. Un distributore di gpl e benzina è esploso in zona Centocelle dando vita a un grosso incendio. Il boato, poco dopo le 8 del mattino, è stato avvertito anche nei quartieri limitrofi. Ne è seguito un secondo, avvertito anche in zone più Vai su Facebook

Incendio nei locali Atac in viale del Policlinico a Roma, in fiamme batterie che alimentano tram e filobus; Paura all'alba, in fiamme le batterie in un locale dell'Atac: vigili del fuoco sul posto; Autobus Atac prende fuoco a largo Telese. Le fiamme danneggiano un palazzo.

Incendio nei locali Atac in viale del Policlinico a Roma, in fiamme batterie che alimentano tram e filobus - I vigili del fuoco hanno lavorato stamattina in viale del Policlinico a Roma per spegnere un incendio nei locali Atac che ospitano macchinari ... Secondo fanpage.it

A fuoco un autobus Atac su via Prenestina: dall’incendio si alza una colonna di fumo nero - Colonna di fumo nero e denso dopo l'incendio di un autobus Atac in via Prenestina: sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ... Segnala fanpage.it