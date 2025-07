Giro d’Italia femminile 2025 | Marlen Reusser vince la cronometro a Bergamo Elisa Longo Borghini terza

Il Giro d’Italia femminile 2025 ha preso il via con un’emozionante cronometro a Bergamo, dove Marlen Reusser ha conquistato la prima Maglia Rosa, confermando il suo ruolo di grande favorita. L’atleta svizzera della Movistar ha dimostrato tutta la sua classe, superando Elisa Longo Borghini, che si è classificata terza. Con questa vittoria, Reusser ha già dato un segnale forte nel percorso verso il titolo, lasciando intuire che questa edizione sarà davvero imperdibile.

