Calcio bufera Luis Diaz in discoteca nonostante funerali Diogo

Nel cuore del mondo del calcio, le recenti vicende di Luis Diaz hanno scosso l’opinione pubblica. Mentre la comunità sportiva piange la perdita di Diogo Jota e André, il colombiano si trova al centro di una bufera mediatica per essere stato assente ai funerali e, sorprendentemente, si è anche visto coinvolto in uno scandalo in discoteca, nonostante il dolore e il lutto che lo collegavano ai suoi compagni di squadra. Un episodio che solleva molte domande sulla sua sincerità e sulla gestione del dolore.

Luis Diaz Bufera su Luis Diaz. In questi giorni di lutto per la morte di Diogo Jota e di suo fratello André, anche il colombiano è finito nel mirino delle critiche per essere mancato all'appello dei compagni di squadra del Liverpool presenti al funerale di Gondomar ieri mattina. Il colombiano, che era un grande amico di Diogo, si trovava in sudamerica per adempiere ad alcuni impegni con sponsor e influencer e non si è unito al cordoglio in presenza di tanti altri invece accorsi per le onoranze funebri. Anzi, l'attaccante dei Reds è stato attaccato per essere stato pizzicato a ballare mentre in Portogallo trasudava tristezza e dolore per Jota.

