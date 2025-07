LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Marlen Reusser prende cronometro e Maglia Rosa! Battute Kopecky e Longo Borghini

Benvenuti alla nostra diretta del Giro d’Italia Femminile 2025, un evento emozionante che ogni giorno ci regala sorprese e grandi battaglie. Oggi, la cronometro di Bergamo ha consacrato Marlen Reusser come leader, con un’azione da applausi che ha battuto le avversarie Kopecky e Longo Borghini. Restate con noi per seguire ogni aggiornamento e scoprire chi farà la differenza nella corsa rosa.

14.33 Cronometro di Bergamo che delinea Marlen Reusser (Movistar Team) come una delle candidate per la vittoria finale. La svizzera dovrà vedersela con le specialiste delle ascese, le quali tenteranno il recupero già dalla tappa di domani. 14.30 LA TOP 10 DELLA PRIMA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA FEMMINILE 2025 (cronometro).

