Ius Scholae Tajani tira dritto | Voglio convincere gli alleati Ma la Lega sbarra la strada | Non passerà mai | Video

Nel cuore del centrodestra, la saga sulla cittadinanza si infittisce. Antonio Tajani continua a spingere per una riforma, sfidando le resistenze di Lega e altri alleati, mentre Giorgia Meloni ribadisce il suo netto rifiuto. È una partita tesa, fatta di promesse, divergenze e strategie contrastanti. Ma quale sarà il futuro di questa battaglia? La tensione tra alleati potrebbe davvero fermare il progresso o si troverà una via d’uscita condivisa? Resta da scoprire.

È l'ennesima nuova puntata della saga estiva interna al centrodestra sulla cittadinanza. Nonostante la pietra tombale posta sul provvedimento dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Antonio Tajani insiste sulla proposta di riforma della cittadinanza agli stranieri. E l' irritazione degli altri partiti di governo è sempre più evidente, con la Lega che non nasconde certo il suo disappunto. Il no secco di Meloni ("la cittadinanza non fa parte del programma, concentriamoci sulle nostre priorità") e le proteste del partito dell'altro vicepremier Matteo Salvini, non sembrano scalfire la posizione del leader di Forza Italia: sulla questione dello ius scholae " vorrei convincere i nostri alleati e i cittadini, non siamo pericolosi lassisti, nè deboli, ma l'esatto contrario", ha detto il ministro degli Esteri, intervenendo al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.