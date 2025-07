Milano pensa già al Natale | pubblicato il bando per alberi e luminarie

Milano si prepara a brillare come ogni anno con il suo incanto natalizio, e questa volta Palazzo Marino annuncia con entusiasmo il bando per le luminarie e gli alberi di Natale. Un’opportunità imperdibile per sponsor pubblici e privati di contribuire a creare un’atmosfera magica che coinvolge tutta la città , dal centro alle periferie. La magia del Natale milanese sta per prender forma: è il momento di mettere in campo creatività e spirito di comunità .

Milano, 6 luglio 2025 – Musica per le orecchie degli amanti dell’inverno e delle feste natalizie. Anche Palazzo Marino pensa (già ) al Natale. Come ogni anno in questo periodo l'amministrazione comunale ha pubblicato l'avviso pubblico per trovare sponsor tecnici che collaborino a realizzare ed installare gli alberi e le luminarie non solo in centro (ma non solo). L'avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e operatori del Terzo settore attraverso sponsorizzazioni esclusivamente di natura tecnica, senza oneri diretti per l'Amministrazione. Le candidature possono essere per "Il Natale degli Alberi" e "Il Natale degli Alberi e installazioni luminose" (1° e 2° ambito), coerenti con il concept ideato da Marco Balich e donato al Comune da Fondazione Bracco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano pensa (già ) al Natale: pubblicato il bando per alberi e luminarie

