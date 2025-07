Ostaggi detenuti a Gaza | un rabbino israeliano si rinchiude in una gabbia per protestata

In un gesto di protesta che ha catturato l'attenzione internazionale, un rabbino israeliano si è rinchiuso in una gabbia per 50 ore davanti alla Knesset, simbolizzando la drammatica situazione degli ostaggi a Gaza. Mentre il Primo Ministro Netanyahu si apprestava a recarsi a Washington per negoziati di pace, questa azione forte e simbolica sottolinea la crescente preoccupazione e l'urgenza di trovare una soluzione al conflitto. Non c’è assolutamente alcun...

Domenica un rabbino israeliano si è rinchiuso in una gabbia per 50 ore, dedicando ogni ora a uno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. La gabbia di plastica è stata collocata all’esterno della Knesset, il parlamento israeliano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si preparava a volare a Washington per partecipare a colloqui alla Casa Bianca volti a promuovere gli sforzi per il cessate il fuoco. “ Non c’è assolutamente alcun motivo valido per cui le famiglie debbano soffrire per altri 5 milioni di secondi mentre è in vigore un accordo di 60 giorni che non riporta nemmeno tutti a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ostaggi detenuti a Gaza: un rabbino israeliano si rinchiude in una gabbia per protestata

In questa notizia si parla di: israeliano - gabbia - ostaggi - detenuti

Ostaggi detenuti a Gaza: un rabbino israeliano si rinchiude in una gabbia per protestata; VIDEO Roma, esercitazione anti terrorismo nei pressi dell'Ambasciata d'Israele: le immagini -; Medio Oriente, le notizie dell’1 febbraio. Hamas libera gli ostaggi israeliani Kalderon, Siegel e Bibas.

Ostaggi detenuti a Gaza: un rabbino israeliano si rinchiude in una gabbia per protestata - (LaPresse) Domenica un rabbino israeliano si è rinchiuso in una gabbia per 50 ore, dedicando ogni ora a uno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. stream24.ilsole24ore.com scrive

Israele-Hamas, cosa prevede la bozza di accordo: liberi subito 8 ostaggi e l'annuncio di Trump - Nella bozza di accordo tra Israele e Hamas si prevede la liberazione di 8 ostaggi vivi il primo giorno di cessate il fuoco, altri 2 il 50esimo. Scrive tg.la7.it