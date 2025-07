Clima crescono in Europa le vittime di eventi estremi | La soluzione i sistemi di allerta precoce

Negli ultimi anni, l'Europa ha assistito a un drammatico aumento delle vittime di eventi climatici estremi, con un incremento del 1.200% rispetto al decennio precedente. Questa escalation evidenzia la crescente urgenza di adottare sistemi di allerta precoce, strumenti fondamentali per salvare vite e mitigare i danni. Per affrontare questa crisi, è imprescindibile investire in soluzioni efficaci e innovative che possano proteggere le comunità più vulnerabili e garantire un futuro più sicuro.

Secondo i dati raccolti da Our World in Data, la media annuale delle morti è passata dalle 903 nel periodo 2010-2019, alle 12.299 registrate a partire dal 2020, segnando un incremento del 1.200 per cento le vittime di eventi estremi in Europa negli ultimi anni sono cresciute del.

