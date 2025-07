calcimercato inter duello con la juve per jakirovic

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato per aggiudicarsi Leon Jakirovic, il giovane talento croato classe 2008 della Dinamo Zagabria. Considerato uno dei predestinati del calcio europeo, Jakirovic attira l’attenzione delle grandi squadre italiane, decise a puntare sul suo potenziale. Con un passato di successi croati, l’Inter e la Juve si contendono il futuro di un prodigio che potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico. La corsa è appena iniziata.

