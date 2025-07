Libano il leader di Hezbollah dice no al disarmo | Israele deve fermare le aggressioni

Nel cuore del Libano, la tensione si infittisce mentre Hezbollah ribadisce il suo rifiuto al disarmo, chiedendo a Israele di fermare le aggressioni e ritirarsi dal Libano meridionale. Naim Kassem, leader del gruppo, sottolinea che la lotta continua fino a quando le operazioni militari israeliane non cessano. Tra manifestazioni e strategie di difesa, la regione resta sospesa in un delicato equilibrio che potrebbe influenzare il futuro del Medio Oriente.

Il leader di Hezbollah Naim Kassem ha ribadito domenica il rifiuto del gruppo militante di deporre le armi prima che Israele si ritiri da tutto il Libano meridionale e interrompa i suoi attacchi aerei. Ha parlato in un video messaggio, mentre migliaia di persone si sono radunate nella periferia sud di Beirut per celebrare la festivitĂ sciita dell’Ashura. Dal cessate il fuoco, Israele ha continuato a occupare cinque punti strategici al confine meridionale del Libano e a effettuare attacchi aerei quasi quotidiani con l’obiettivo dichiarato di impedire a Hezbollah di ricostruire le proprie capacitĂ . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, il leader di Hezbollah dice no al disarmo: “Israele deve fermare le aggressioni”

