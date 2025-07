Pantelleria-Pesaro andata e ritorno dell’assurdo | volo cancellato e odissea in mare per coppia di pesaresi

Doveva essere un semplice ritorno a casa dopo una rilassante vacanza a Pantelleria, ma per Adriano e Albertina tutto si è trasformato in una disavventura senza precedenti. Tra voli cancellati, ritardi e un'odissea in mare, la coppia pesarese ha vissuto un’esperienza kafkiana che ha messo a dura prova pazienza e spirito d’adattamento. La loro storia è un’istantanea di come le vacanze possano finire in modo inaspettato, e ci ricorda che…

Pesaro, 6 luglio 2025 – Doveva essere il classico rientro dalle vacanze: sali sul volo, atterri, recuperi l’auto parcheggiata a Bologna e via verso casa. E invece per Adriano Blasi e Albertina Farris, 65 anni entrambi, lui avvocato, la fine della vacanza a Pantelleria si è trasformata in una tragicommedia. Solo che, purtroppo, non si rideva per niente. Il volo Volotea per Bologna, prenotato con regolare anticipo, prima annunciato in ritardo, poi semplicemente scomparso. Nessun controllo bagagli, zero informazioni. Un cartello luminoso che tace e personale che brancola nel buio. Risultato? Volo cancellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pantelleria-Pesaro, andata e ritorno dell’assurdo: volo cancellato e odissea in mare per coppia di pesaresi

In questa notizia si parla di: volo - pantelleria - pesaro - andata

Odissea per un volo da Orio a Pantelleria: bloccati sull’aereo in scalo a Palermo per ore - Un viaggio che si trasforma in un'odissea: 180 passeggeri in volo da Orio a Pantelleria affrontano ore di attesa tra aeroporto e aereo, bloccati nel caos di Palermo.

Pantelleria-Pesaro, andata e ritorno dell’assurdo: volo cancellato e odissea in mare coppia di pesaresi.

Pantelleria-Pesaro, andata e ritorno dell’assurdo: volo cancellato e odissea in mare coppia di pesaresi - Il racconto di Adriano Blasi e la moglie Albertina: “300 passeggeri dei voli Volotea per Bologna e Bergamo messi su un traghetto per Trapani; 6 ore di navigazione poi il nulla”. Riporta msn.com

Prima l’odissea per raggiungere Pantelleria, ora volo cancellato anche per tornare a Orio - Disagi per oltre 150 passeggeri di Volotea che sabato 5 luglio ha cancellato il volo di rientro a Orio al Serio. Come scrive ecodibergamo.it