Quirinale Renzi | O si vincono le elezioni o nel 2029 avremo La Russa

A Genova, si discute di scelte cruciali per il futuro politico dell’Italia: o vinciamo le elezioni e plasmiamo un cammino solido, oppure nel 2029 l’Italia potrebbe trovarsi a dover affrontare scenari ben più complessi, come una "russa". La strategia è chiara: senza numeri in Parlamento, i miracoli restano impossibili. La partita è aperta, e il tempo per decidere è adesso.

GENOVA – “Nel 2029 si vota il Presidente della Repubblica”, per cui “non venite a chiederci miracoli come nel 2015 e nel 2022, perché nel ’15 e nel ’22 ci abbiamo messo una pezza e che pezza, anzi permettetemi di inviare un deferente saluto al Presidente Sergio Mattarella. Nel 2015 e nel 2022 abbiamo fatto i miracoli” ma “nel 2029 senza numeri non si fanno i miracoli. Allora o si vincono le elezioni e si creano le condizioni per evitare il La Russa di turno al Quirinale oppure si consegna il paese nelle mani della destra”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, imitando, in alcuni passaggi del suo intervento di apertura all’Assemblea nazionale del partito in corso a Genova, la voce del presidente del Senato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Quirinale, Renzi: “O si vincono le elezioni o nel 2029 avremo La Russa”

