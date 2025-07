Cortona applausi ed emozioni per Frances Mayes cittadina italiana

Un caldo abbraccio di gratitudine e festeggiamenti ha avvolto Cortona, che ha accolto con entusiasmo Frances Mayes come nuova cittadina italiana. Tra applausi scroscianti e emozioni sincere, la scrittrice ha espresso il suo desiderio di integrarsi e contribuire alla comunità locale. In un’atmosfera di grande festa, la cerimonia ha celebrato non solo un riconoscimento, ma anche il valore dell’inclusione e delle passioni condivise. La passione di Mayes per l’Italia si conferma ancora una volta un ponte tra culture e cuori.

Arezzo, 6 luglio 2025 – L’accoglienza del Gruppo storico, il discorso della scrittrice: «Non vedo l’ora di essere una buona cittadina» Tante persone hanno voluto partecipare alla cerimonia pubblica per il conferimento della Cittadinanza italiana per meriti speciali a Frances Mayes. Lo scorso sabato 5 luglio, in una sala del Consiglio comunale gremita di persone e di rappresentanti di enti e autoritĂ , si sono susseguiti gli interventi del sindaco Luciano Meoni, del prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, dell’ex prefetto Maddalena De Luca e di Riccardo Illy, presentatore della proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, applausi ed emozioni per Frances Mayes cittadina italiana

In questa notizia si parla di: frances - mayes - cittadina - italiana

Una serata dedicata a Frances Mayes al Falconiere di Cortona - Immergetevi in una serata magica al Falconiere di Cortona, tra vigne e tramonti che hanno ispirato il celebre “Sotto il sole della Toscana”.

Frances Mayes cittadina italiana cerimonia a Cortona il 5 luglio Vai su Facebook

Frances Mayes diventa cittadina italiana: il 5 luglio la cerimonia a Cortona Vai su X

Cortona, applausi ed emozioni per Frances Mayes cittadina italiana; Frances Mayes ha firmato: è cittadina italiana. Le nuvole, le albe e 35 anni fa scelsi Bramasole; Cortona, Frances Mayes è cittadina italiana.

A Cortona cittadinanza onoraria a scrittrice Frances Mayes - Cerimonia nel Comune di Cortona, in provincia di Arezzo, per conferire la cittadinanza onoraria italiana alla scrittrice statunitense Frances Mayes. Secondo ansa.it

Frances Mayes ha firmato: è cittadina italiana. "Le nuvole, le albe e 35 anni fa scelsi Bramasole" - Ieri ha apposto la firma sul decreto che le conferisce la cittadinanza della Repubblica, propiziato dal ministro dell’Interno Piantedosi e suggellato dal presiden ... Lo riporta corrierediarezzo.it