Allerta meteo rischio supercelle nelle prossime ore | cosa sono e perché non sono come gli altri temporali

Preparatevi a un cambiamento climatico improvviso: le supercelle, protagoniste delle prossime ore, sono temporali straordinari e potenti, diversi da quelli comuni per intensità e pericolosità. Questi eventi atmosferici, che potrebbero colpire il Nord Italia dopo settimane di caldo record, rappresentano una minaccia concreta. Ma cosa sono esattamente le supercelle e perché si manifestano in modo così violento? Scopriamolo insieme, per essere sempre preparati e informati.

La fine dell'ondata di caldo anomala che nelle ultime settimane ha interessato l'Italia già domenica 6 luglio potrebbe portare, sopratutto nel Nord Italia, violenti eventi temporaleschi noti come supercelle: cosa sono e perché sono così intensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

