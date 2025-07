Bondeno a 4 anni esce solo di casa mentre mamma fa doccia | Carabinieri lo riportano a casa

Una serata di paura a Bondeno, Ferrara, quando un bambino di soli 4 anni si è allontanato da casa mentre la mamma si rinfrescava sotto la doccia. Per fortuna, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riportando il piccolo sano e salvo. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza e l'importanza di garantire la sicurezza dei più piccoli in ogni momento.

(Adnkronos) – Attimi di paura ieri sera a Bondeno, provincia di Ferrara, quando un bimbo di 4 anni si è allontanato da casa mentre la giovane madre si concedeva una doccia. La donna, terminata la doccia, ha cominciato a chiamare il proprio figlio per sincerarsi che stesse bene, ma non ricevendo alcuna risposta ha deciso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bondeno, a 4 anni esce solo di casa mentre mamma fa doccia: Carabinieri lo riportano a casa

