In Bergamasca le auto sono sempre più ‘vecchie’ | l’età media raggiunge quota 12 anni

In Bergamasca, l’età media delle auto circolanti continua ad aumentare, raggiungendo i 12 anni e superando di poco il dato dello scorso anno. Questo trend evidenzia una flotta sempre più datata, con implicazioni sia per la sicurezza che per l’ambiente. Ma quali sono le soluzioni possibili per rinnovare il parco auto e migliorare la qualità della vita sulle strade orobiche?

Bergamo. Il parco auto circolante in provincia di Bergamo è sempre più vecchio. Secondo un’analisi di Facile.it l’età media delle auto che viaggiano sulle strade orobiche è arrivata a maggio 2025 a 12 anni, il 2,2% in più rispetto a un anno prima. L’anzianità dei veicoli è testimoniata anche da un altro dato: secondo le stime del portale basate su dati Aci, il numero di auto diesel Euro 5 che circolano per le vie del capoluogo che potrebbero essere potenzialmente interessate dall’esclusione progressiva dalla circolazione sono circa 5.200. Analizzando i dati a livello provinciale, emerge che le auto più vecchie circolano a Sondrio (13 anni e 5 mesi), seguite da quelle di Mantova (12 anni e 8 mesi) e Cremona ( 12 anni e 7 mesi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - In Bergamasca le auto sono sempre più ‘vecchie’: l’età media raggiunge quota 12 anni

