francis ford coppola in anteprima del magna graecia film festival con megalopolis

Preparati a vivere un momento indimenticabile: il 14 luglio, al Supercinema di Soverato, il leggendario Francis Ford Coppola presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo capolavoro, Megalopolis. Una serata esclusiva che celebra l’arte cinematografica e l’eccellenza del Magna Graecia Film Festival 2025, offrendo agli appassionati una visione privilegiata di un’opera monumentale. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel mondo di uno dei più grandi registi di tutti i tempi.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 2025 Anteprima straordinaria del Magna Graecia Film Festival Il 14 luglio a Soverato con Francis Ford Coppola e la sua opera monumentale Megalopolis Il regista premio Oscar Francis Ford Coppola, noto per capolavori come Il Padrino, Apocalypse Now e I ragazzi della 56ª strada, lunedì 14 luglio sarà l’ospite d’eccezione, di una serata presso il Supercinema di Soverato (CZ). L’evento, che segna la marcia di avvicinamento all’inaugurazione ufficiale del Magna Graecia Film Festival ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, avrà inizio alle ore 17:30 e prevede una conversazione interattiva intitolata “How To Change Our Future” con il leggendario regista, che in questa occasione riceverà anche l’ambita Colonna d’Oro e la proiezione del monumentale film Megalopolis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it