Verstappen in Ferrari la rivelazione cambia tutto

Se vi siete mai chiesti come sarebbe vedere Verstappen vestire i colori Ferrari, preparatevi a sognare ad occhi aperti. La possibilità di un cambio storico fa tremare il mondo della Formula 1: l’olandese in rosso non è più solo un’illusione, ma una prospettiva concreta che potrebbe rivoluzionare il campionato. E ora, con le strade del paddock che fremono per questa eventualità , cosa potrebbe succedere se il sogno diventasse realtà ?

Riuscite ad immaginare l’asso olandese in Ferrari? Noi sì, anzi, ci siamo andati vicini e potrebbe ancora accadere. Tra i team che partecipano al mondiale di Formula Uno quest’anno – e aggiungiamo pure senza tante storie Cadillac e Audi dal prossimo – non ce n’è uno solo che rifiuterebbe Max Verstappen come pilota titolare, a patto di poterlo pagare! Perfino Toto Wolff, numero uno di Mercedes attaccatissimo ai suoi ragazzi, ha ammesso senza tante cerimonie che monitora con attenzione ciò che il campione sceglie di fare stagione dopo stagione. Del resto con le sue quattro vittorie di fila ottenute tutte con la stessa scuderia, Max è diventato uno dei piloti più vincenti della storia e potrebbe ancora fare di meglio con i suoi 27 anni che gli concedono ancora teoricamente una decina di anni ai massimi livelli, a patto che l’auto che si trova a guidare gli conceda di lottare per la prima posizione, in tutte le gare a cui prende parte. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: verstappen - ferrari - rivelazione - cambia

1-2 McLaren anche in FP3, in ripresa Verstappen mentre la Ferrari è ancora più lontana rispetto alla giornata di ieri. - Si sono concluse le FP3 del Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia Romagna al circuito di Imola, evidenziando una McLaren in ripresa e un Verstappen in forma.

Un giro perfetto sotto pressione ha fatto la differenza nelle qualifiche di Silverstone. Verstappen conquista la pole con una prestazione da manuale, davanti alle McLaren. Ferrari fuori dalla lotta per la prima fila: Leclerc scatterà accanto a Hamilton, in terza. Vai su Facebook

F1: Michael Schumacher impressionante, la rivelazione di Mika Hakkinen che ammette volevo correre con lui; Carlos Sainz: Tutto ciò che sapevo sulla Ferrari l’ho detto alla Williams; F1 Oggi: Rivelazione di Russell sul suo futuro e su quello di Verstappen; Orari e canali TV del GP del Canada.

Verstappen, annuncio scioccante: cambia tutto improvvisamente, deciso il suo futuro - Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Max Verstappen sarebbe pronto a legarsi alla Mercedes nel 2026 prendendo il posto di George Russell. allaguida.it scrive

Max Verstappen beffa all'ultimo le McLaren, sua la pole a Silverstone. Ferrari in terza fila: Hamilton 5° precede Leclerc - Ultimo giro da fenomeno di Max Verstappen che rifila un decimo alle McLaren, con Piastri 2° davanti a Norris di un soffio. Come scrive eurosport.it