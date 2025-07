Dumfries Manchester City Guardiola fa sul serio | offerta in arrivo per l’esterno dell’Inter

Il mercato estivo si infiamma: il Manchester City di Pep Guardiola non intende perdere tempo e punta deciso su Dumfries, l’esterno dell’Inter. La lotta tra club europei si fa sempre più accesa, con i Citizens pronti a fare sul serio e avviare le prime trattative ufficiali. L’obiettivo? rinforzare la linea difensiva e rafforzare la rosa di Guardiola. La questione si fa calda, e l’affare potrebbe presto decollare.

Dumfries Manchester City, ecco come stanno le cose per l'esterno olandese: la situazione. Dumfries Manchester City, ci sono anche i Citizens sull'esterno dell' Inter, oggetto del desiderio anche del Barcellona. Il Mundo Deportivo riferisce che il Manchester City si è inserito nella corsa per il giocatore e avrebbe già avviato i primi contatti con l'Inter. Il club allenato da Pep Guardiola è alla ricerca di un nuovo esterno difensivo dopo la partenza di Kyle Walker, trasferitosi al Burnley dopo il prestito poco brillante al Milan. Il quotidiano catalano ricorda anche che Dumfries piaceva molto al Barcellona, ma i blaugrana hanno dato priorità ad altri obiettivi sul mercato, come il portiere Joan Garcia e un esterno sinistro.

In questa notizia si parla di: esterno - manchestercity - dumfries - inter

