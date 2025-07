Firenzuola | muore schiacciato dal trattore mentre lavora nei campi

Un tragico incidente scuote il Mugello: un agricoltore di 88 anni ha perso la vita a Firenzuola, schiacciato dal trattore durante le sue fatiche quotidiane nei campi. La sicurezza sul lavoro in agricoltura torna al centro dell’attenzione, evidenziando l’importanza di misure preventive e attenzione costante per evitare tragedie come questa. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale tutelare chi dedica la vita alla terra.

Incidente mortale in Mugello oggi, 6 luglio 2025. Un agricoltore di 88 anni ha perso la vita a causa del ribaltamento del trattore a Firenzuola mentre stava lavorando a un appezzamento agricolo di proprietà

