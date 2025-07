Foti ' green deal senza senso saremo giardinetto per anziani'

Il ministro Tommaso Foti denuncia con preoccupazione gli effetti devastanti del Green Deal, che rischia di trasformare l’Europa in un “giardinetto per anziani benestanti”. La strada attuale, secondo lui, porta alla deindustrializzazione e a una crisi sociale senza precedenti. È fondamentale rivedere le politiche ambientali per garantire un futuro sostenibile senza sacrificare la competitività e il benessere del nostro Paese.

Noi stiamo pagando una politica di green deal che non ha senso, noi andiamo verso la deindustrializzazione dell'Europa, stiamo perdendo di competitività, se teniamo questa strada diventiamo un giardinetto per anziani benestanti ma abbiamo la deindustrializzazione del Paese con tutti gli effetti di crisi sociale che si scateneranno". Lo ha affermato il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti intervenendo al Forum in Masseria di Manduria. "Si sta sottovalutando - ha insistito il ministro - la vicenda dell' automotive che è significativa, pesa in Europa 13mila famiglie che direttamente traggono ragione di sostentamento dagli stipendi che promanano dall'automotive.

Il dibattito sul Green Deal si infiamma: secondo il ministro Tommaso Foti, questa politica rischia di trasformare l'Europa in un giardinetto per anziani benestanti, mentre la deindustrializzazione minaccia di scatenare crisi sociali profonde.

