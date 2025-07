Frattesi Juventus pista ancora viva | i bianconeri monitorano il centrocampista! La rivelazione | operazione davvero complicata con l’Inter Cosa filtra

La Juventus non molla la pista Davide Frattesi, considerato una delle rivelazioni del centrocampo italiano. Nonostante l’operazione con l’Inter sia complessa, i bianconeri monitorano attentamente il giovane talento, cercando di inserirlo nel proprio progetto. La sfida di mercato si fa più accesa che mai, e il futuro di Frattesi potrebbe ancora riservare sorprese. Ma quali saranno le decisioni definitive? Resta da scoprire se questa operazione troverà finalmente una svolta decisiva.

Frattesi Juventus, pista ancora viva: operazione complicata. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista nerazzurro. Su TMW, tramite un editoriale, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito aggiornamenti di mercato Juventus anche sul centrocampo ed in particolare su Davide Frattesi. I bianconeri sono alla finestra anche per lui. FRATTESI – «La Juventus è sempre attiva anche a centrocampo. Tonali resta il sogno ma i bianconeri si sono da tempo anche su altri profili come Ederson e Frattesi, operazioni davvero complicate. E così la ricerca è ripartita. La Juventus infatti sta valutando anche Bissouma, centrocampista maliano, in forza al Tottenham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juventus, pista ancora viva: i bianconeri monitorano il centrocampista! La rivelazione: operazione davvero complicata con l’Inter. Cosa filtra

