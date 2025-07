Biker vola giù per tre metri | soccorso in elicottero dopo la brutta caduta

Un'escursione tra i boschi di Vallefoglia si trasforma in un dramma: un biker di 49 anni cade violentemente da circa tre metri, richiedendo l'intervento immediato dell’elicottero e dei soccorritori. La scena, avvolta dal silenzio mattutino, si è fatta subito tesa, ma il rapido intervento ha evitato conseguenze peggiori. Questo incidente ci ricorda quanto il rispetto delle regole e la prudenza siano fondamentali per la sicurezza in montagna.

Vallefoglia (Pesaro), 6 luglio 2025 – Attimi di paura questa mattina nei boschi di Cappone di Vallefoglia, dove un biker 49enne è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto mentre era impegnato su un sentiero sterrato fuori pista. L’uomo ha perso il controllo della bici ed è precipitato per circa tre metri, rovinando al suolo con violenza. Erano le 8,40 quando è scattato l’allarme: sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco da Pesaro, con supporto da Urbino, attrezzata per il soccorso in ambiente impervio. Il biker, dolorante alla spalla e al costato e con difficoltà respiratorie, è stato raggiunto e stabilizzato dai pompieri, che lo hanno trasportato con la barella toboga fino a un’area accessibile ai mezzi sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biker vola giù per tre metri: soccorso in elicottero dopo la brutta caduta

In questa notizia si parla di: biker - metri - soccorso - vola

#Portogruaro – La delegazione di Confartigianato vola verso Osaka per l’Expo 2025 Il 4 luglio una delegazione di imprenditori del mandamento di Portogruaro partirà alla volta di Osaka, in Giappone, per partecipare all’Expo 2025. L’iniziativa, promossa da C Vai su Facebook

Biker vola giù per tre metri: soccorso in elicottero dopo la brutta caduta; Vallefoglia, ciclista vola per 3 metri sulla pista da mountain bike a Cappone: brutto infortunio, interviene l; Tragedia in Valcamonica, vola con la mountain bike nel canalone: perde la vita il 64enne Aurelio Maffessoli.

Vallefoglia, ciclista vola per 3 metri sulla pista da mountain bike a Cappone: brutto infortunio, interviene l'eliambulanza - 40 è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro, per prestare soccorso a un biker caduto dopo un salto di circa 2,5/3 metri mentre percorreva una pista ... Riporta msn.com

Biker cade dopo salto di 3 metri sulla pista di mountain bike a cappone di colbordolo, soccorso in elicottero - Un biker cade durante un salto di 3 metri sulla pista di mountain bike a Cappone, Colbordolo; soccorso dai Vigili del fuoco di Pesaro e trasportato in elisoccorso all’ospedale regionale di Torrette. gaeta.it scrive