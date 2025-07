Iran prima apparizione di Khamenei dopo il cessate il fuoco con Israele

Dopo il recente cessate il fuoco con Israele, l’ayatollah Ali Khamenei riappare pubblicamente a Teheran in una cerimonia religiosa commemorativa dell’Imam Hussein. La sua presenza segna un momento cruciale di stabilità e riflessione per l’Iran, infondendo nuova energia tra i fedeli e la popolazione. Un’occasione che sottolinea l’importanza della fede e della continuità spirituale in tempi di tensione internazionale, lasciando intravedere possibili sviluppi futuri nel panorama regionale.

La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato ieri a una cerimonia religiosa a Teheran. Si tratta della prima apparizione pubblica del leader iraniano dopo il cessate il fuoco con Israele del 24 giugno. Un video trasmesso dalla televisione di Stato mostra Ali Khamenei che saluta i fedeli in una moschea durante una cerimonia in occasione dell’anniversario del martirio dell’Imam Hussein, una data importante per i musulmani sciiti. L’ultima apparizione dell’ayatollah risale al 18 giugno, quando tenne un discorso registrato durante la guerra con Israele. Khamenei, 86 anni, è stato visto sul palco vestito di nero mentre la folla davanti a lui cantava con i pugni alzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, prima apparizione di Khamenei dopo il cessate il fuoco con Israele

