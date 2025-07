LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 3-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | la pioggia ferma gli azzurri nel primo set

La pioggia ha temporaneamente fermato gli azzurri nel primo set durante il match tra Errani e Vavassori a Wimbledon 2025.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Giocatori negli spogliatoi, ci sarà quindi da attendere prima di potervi raccontare lo svolgimento della partita degli italiani! 14:26 Match quindi interrotto momentaneamente. Ci si ferma, era infatti previsto uno scroscio per quest’ora. 15-0 Prima vincente Khromacheva. 3-0 PARA e dà agli azzurri anche il game Vavassori! A-40 Non sbaglia stavolta il pinerolese. 40-40 Sbaglia un importante intervento di volo Vavassori. 40-30 Molto bene, non risponde a Sara di rovescio la russa. PIOVE 30-30 Due smash per chiudere servono a Vavassori! 15-30 Lunga la risposta della russa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva 3-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la pioggia ferma gli azzurri nel primo set

LIVE Errani/Vavassori-Withrow/Khromacheva, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri affrontano la coppia russo-americana - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in diretta uno degli incontri più emozionanti di Wimbledon 2025: gli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano la coppia russo-americana Withrow e Khromacheva negli ottavi di finale del doppio misto.

