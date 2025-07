Mario Adinolfi ricoverato d' urgenza dopo l' Isola dei Famosi

Mario Adinolfi, ex parlamentare e protagonista de L’Isola dei Famosi, è stato ricoverato d’urgenza a Roma dopo la sua avventura nel reality. Nonostante lo spavento, le sue condizioni non sono gravi: Adinolfi ha spiegato che il malore deriva dalla perdita di 34 chili, dallo stress e dall’esigenza del viaggio. La vicenda mette in luce gli effetti fisici di un’esperienza intensa come questa, ricordandoci l’importanza di prendersi cura della salute anche in situazioni straordinarie.

Mario Adinolfi, ex parlamentare e recente concorrente de L’Isola dei Famosi in Honduras, è stato ricoverato in ospedale a Roma nella notte successiva al suo rientro, dopo 62 giorni di permanenza nel reality. L’episodio, che ha generato spavento, non si è rivelato grave. Adinolfi ha rassicurato i suoi follower, spiegando che il malore è stato causato dalla perdita di 34 chili, dallo stress fisico prolungato e dal viaggio estenuante. In un’intervista a La Repubblica, aveva descritto la sua perdita di peso: 7 chili di liquidi prima del programma, dovuti all’umidità honduregna, e altri 27 durante i 57 giorni sull’isola, paragonando il dimagrimento a “togliersi di dosso quattro casse d’acqua”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mario Adinolfi ricoverato d'urgenza dopo l'Isola dei Famosi

