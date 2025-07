Iraq in migliaia in marcia verso Karbala per commemorare l’Ashura

Decine di migliaia di pellegrini hanno invaso le strade di Karbala, trasformando questa città in un palcoscenico di devozione e memoria. In occasione dell’Ashura, il giorno sacro che onora il martirio dell’Imam Hussein, i fedeli si riuniscono per rendere omaggio alle loro radici spirituali attraverso rituali intensi e commoventi. Questa marcia simbolica testimonia la forza della fede e il profondo senso di identità culturale che avvicina milioni di musulmani sciiti nel mondo.

Decine di migliaia di pellegrini si sono riuniti domenica nella città irachena di Karbala per celebrare l’Ashura, il giorno sacro in cui i musulmani sciiti commemorano il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Uomini, donne e bambini vestiti di nero si sono radunati intorno ai santuari dell’Imam Hussein e di suo fratello Abbas, eseguendo i tradizionali rituali di lutto che includono il battersi il petto, elegie e lamentazioni. Il pellegrinaggio annuale è uno dei più grandi eventi religiosi del mondo sciita. L’Ashura ha un profondo significato religioso e storico per gli sciiti, poiché segna la battaglia di Karbala del 680 d. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iraq, in migliaia in marcia verso Karbala per commemorare l’Ashura

In questa notizia si parla di: migliaia - karbala - ashura - iraq

