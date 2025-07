Prato rivolta in carcere alla Dogaia | Brande usate come arieti gravi danni

Una notte di caos e paura ha sconvolto il carcere di Prato, dove una violenta rivolta ha causato gravi danni e messo a dura prova la sicurezza delle autorità. I detenuti, impiegando le brande come arieti, hanno tentato di sfondare le barriere, barricandosi e impedendo l'intervento degli agenti. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione e le condizioni delle carceri italiane, evidenziando l'urgenza di interventi efficaci per garantire ordine e sicurezza.

Prato, 6 luglio 2025 – Il sindacato Osapp della polizia penitenziaria rende noto che sabato 5 luglio c'è stata “una violenta rivolta nella sezione di Media Sicurezza del carcere di Prato ” cui hanno dato luogo una decina di detenuti. La “rivolta è stata particolarmente grave: i detenuti hanno utilizzato brande come arieti per sfondare i cancelli di sbarramento, barricandosi successivamente nella sezione per impedire l'ingresso degli agenti. Gli arredi sono stati distrutti, i blindati resi inutilizzabili e le suppellettili scagliate contro i muri, causando ingenti danni al penitenziario”. Il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci, esprime "forte preoccupazione per quanto accaduto" e afferma che “è necessario fare piena luce sulle responsabilità d'apparato relative ai trasferimenti scriteriati di detenuti che il Provveditorato della Toscana e Umbria dispone quando si verificano episodi di disordine”, “la superficialità con cui si dispongono i trasferimenti è pericolosa per il sistema e gravida di costi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, rivolta in carcere alla Dogaia: “Brande usate come arieti, gravi danni”

In questa notizia si parla di: prato - rivolta - carcere - brande

Il rifornimento della droga che poi entrava nel carcere di Prato avveniva in una struttura della Caritas messa a disposizione dei detenuti in permesso.... Vai su Facebook

Prato, rivolta in carcere alla Dogaia: “Brande usate come arieti, gravi danni”; Prato: rivolta in carcere, detenuti tentano di evadere. E la Uil attacca la procura; Detenuti in rivolta asserragliati nella sezione ‘Media sicurezza’: caos e danni alla Dogaia.

Prato, rivolta in carcere alla Dogaia: “Brande usate come arieti, gravi danni” - Il sindacato Osapp della polizia penitenziaria: “Gli arredi sono stati distrutti, i blindati resi inutilizzabili e le suppellettili scagliate contro i muri, causando ingenti danni al penitenziario” ... Si legge su lanazione.it

Prato: rivolta in carcere, detenuti tentano di evadere. E la Uil attacca la procura - Il sindacato UilPa in merito alle indagini sugli agenti della penitenziaria: "Ci fanno passare per corrotti e delinquenti" ... Come scrive firenzetoday.it