Promosso matematicamente alla Maturità fa scena muta all’orale e lo passa La protesta di uno studente | Il sistema dei voti è ingiusto

Gianmaria Favaretto, giovane studente padovano, ha scelto di sfidare il sistema dei voti e le sue ingiustizie, rinunciando al tanto atteso esame di maturità. Con coraggio e determinazione, ha deciso di mandare un messaggio chiaro: i metodi tradizionali non sempre riflettono il valore reale di uno studente e meritano una riforma. La sua protesta apre una riflessione più ampia sul ruolo e sulla giustizia del sistema scolastico italiano.

È entrato in aula per l’ esame orale di Maturità, ha salutato i professori, firmato il registro e poi si è rivolto così alla commissione: «Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere. Arrivederci». Il protagonista della storia è Gianmaria Favaretto, 19enne e (ormai ex) studente del liceo scientifico Fermi di Padova. Forte dei crediti accumulati negli anni precedenti e dei buoni risultati agli esami scritti, il ragazzo si è presentato all’orale e, anziché sostenere l’esame, ha inscenato una protesta. La scena muta all’orale. «Credo di essere il primo che fa una cosa del genere al Fermi. 🔗 Leggi su Open.online

Il giovane studente Gianmaria Favaretto, del liceo scientifico Fermi di Padova: «Il sistema di valutazione non rispecchia la reale maturità. Ho preferito usare la mia testa, piuttosto che adeguarmi ad un sistema che non condivido» Vai su Facebook

Promosso matematicamente alla Maturità, fa scena muta all'orale e lo passa. La protesta di uno studente: «Il sistema dei voti è ingiusto