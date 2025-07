freedom la cupola impossibile di santa maria del fiore al centro della puntata di stasera

La Cupola del Duomo di Firenze è un capolavoro ingegneristico e artistico che da secoli affascina visitatori da tutto il mondo. Nella seconda puntata di "Freedom – Oltre il confine", Roberto Giacobbo ci porta in un viaggio esclusivo al suo interno, svelando i misteri di questa meraviglia. Un’immersione unica nella storia, nella scienza e nei segreti di una delle icone più iconiche del Rinascimento, che promette di sorprendervi fino all’ultima riga.

Seconda puntata della nuova edizione di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione di Roberto Giacobbo in onda questa sera, 6 luglio, in prima serata su Rete 4. I temi e le anticipazioni di puntata del 6 luglio 2025. Al centro del nuovo appuntamento, una visita esclusiva e in perfetta solitudine all’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze, alla scoperta della Cupola impossibile. La Cupola del Duomo di Firenze è uno dei capolavori più importanti dell’arte mondiale, la più grande mai costruita in muratura. Si tratta di un’opera la cui realizzazione, per secoli, ha fatto scervellare gli studiosi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it